В тепличних господарствах за останній тиждень зафіксовано помітне зростання відпускних цін на огірки все через дефіцит цього продукту у Харківській області, пише Politeka.net.

Як зазначають галузеві експерти, цей ціновий стрибок спричинений поєднанням двох ключових чинників — скороченням пропозиції продукції та стабільно високим попитом на внутрішньому ринку.

Згідно з даними щоденного моніторингу аграрного ринку, станом на поточний тиждень тепличні огірки реалізуються гуртовими партіями за ціною від 30 до 50 гривень за кілограм, що еквівалентно приблизно 0,72–1,21 долара. Це на 15 відсотків вище, ніж наприкінці попереднього тижня.

Представники аграрного сектору пояснюють, що головною причиною підвищення вартості стала обмежена пропозиція овочів. У продажу спостерігається дефіцит цього продукту у Харківській області, а саме ґрунтовий огірок. Тим часом обсяги тепличної продукції істотно скоротилися через несприятливі погодні умови — похмуру та прохолодну погоду, яка панувала в Україні останніми днями.

Попри це, поточна ціна на огірки залишається в середньому на 24 відсотки нижчою, ніж у цей самий період минулого року. Це означає, що навіть після нещодавнього подорожчання тепличні овочі все ще доступніші для українських споживачів порівняно з вереснем минулого року.

Оператори ринку очікують, що ціни й надалі зростатимуть. Причиною стане посилений попит як з боку гуртових компаній, так і роздрібних торговельних мереж, які намагаються забезпечити стабільні поставки для споживачів. Водночас компенсувати дефіцит продуктів у Харківській області за рахунок імпортної продукції наразі не вдається, що може ще більше підштовхнути ціни вгору.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому потрібно подати нову заяву.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.