Повномасштабна війна змусила тисячі українців залишити свої домівки і шукати безкоштовне житло для ВПО у Львові.

Безкоштовне житло для ВПО у Львові можна знайти завдяки кільком державним і громадським ініціативам, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій наголошує, що безкоштовне житло для ВПО у Львові надають як приватні особи, так і державні та комунальні установи.

У пригоді також стане спеціальна онлайн-платформа «Там, де вас чекають», де зібрана інформація про кількість доступних місць у кожному регіоні та контакти гарячих ліній.

Окремо варто згадати сервіс «Прихисток». Це державний ресурс, де можна знайти оголошення від власників, які готові прийняти внутрішньо переміщених осіб.

Для цього потрібно зайти на сайт, вибрати Україну та регіон, вказати кількість людей і склад родини, після чого переглянути доступні пропозиції. Зв’язатись із господарями можна безпосередньо через контактні номери.

Ще одна ініціатива працює завдяки волонтерам. Це сервіс «Допомагай», що працює за схожим принципом і допомагає швидко знайти тимчасове безкоштовне житло для ВПО у Львові.

Місцева влада також долучається до розміщення переселенців. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування надають дах над головою в місцях компактного поселення.

Оселитися там можна після звернення до гуманітарного штабу, під час евакуації або ж через гарячі лінії, створені місцевими органами влади.

Для тих, хто шукає додаткові консультації, працюють гарячі лінії. Зокрема, номер для мешканців місць компактного проживання (096) 058 83 76, гаряча лінія Мінреінтеграції 15 48 та телефон Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб (066) 813 62 39.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право