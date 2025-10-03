Організація надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, однак роздача не є щоденною.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати від фонду «Посмішка ЮА», проте роздача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» продовжує реалізовувати масштабні гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку найбільш уразливих верств населення в умовах війни. Однією з ключових напрямків діяльності організації є надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Тут регулярно забезпечують нужденних продуктовими наборами, однак важливо зауважити, що роздача не здійснюється щоденно. Інформація про дати проведення видачі гуманітарної допомоги, а також точні адреси, де її можна отримати, публікується на офіційному сайті фонду та на його сторінках у соціальних мережах. Саме тому організація закликає громадян уважно слідкувати за оновленнями, аби вчасно дізнаватися про нові можливості отримати підтримку.

Головна мета — забезпечення базових потреб людей, які внаслідок повномасштабної війни опинилися у вкрай складних життєвих обставинах. До таких обставин належать втрата житла, евакуація з зон активних бойових дій, втрата джерел доходу або неможливість самостійно забезпечити себе необхідним.

Благодійна діяльність «Посмішки ЮА» охоплює кілька важливих напрямків, серед яких:

Роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, які залишилися без джерел доходу внаслідок бойових дій та втрати роботи;

Допомога родинам, які були змушені евакуюватися або залишилися без домівки. Їм надаються теплі речі, постіль, базові засоби побуту;

Забезпечення побутовими товарами — зокрема, засобами особистої гігієни, дитячим харчуванням та підгузками, товарами для догляду за людьми похилого віку;

Оперативне реагування на кризові ситуації шляхом видачі питної води, предметів першої необхідності, ковдр, одягу, продуктових пайків та інших речей, які можуть врятувати життя або значно полегшити побут в екстрених умовах.

«Посмішка ЮА» тісно співпрацює з міжнародними благодійними організаціями, місцевими громадами та волонтерськими ініціативами, що дозволяє охоплювати допомогою значну кількість людей у скруті. Завдяки таким партнерствам фонд вдається реалізовувати гнучкі та дієві механізми допомоги, які адаптовані до реальних потреб населення.

Варто пам’ятати, що дати та адреси нових роздач гуманітарних наборів щоразу уточнюються. Всі охочі отримати допомогу мають слідкувати за оновленнями на офіційних каналах зв’язку — зокрема, на сторінках у соціальних мережах, де регулярно публікується актуальна інформація щодо нових етапів гуманітарних ініціатив.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.