У межах Дніпропетровської області з 4 по 6 жовтня 2025 року енергетики знову планують застосування локальних графіків відключення світла.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосило нові графіки відключення світла в області на період із 4 по 6 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними енергетиків, у суботу, 4 жовтня, в Дніпропетровській області графіки відключення світла діятимуть іхз 8:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

Миколаївка (вул. Центральна);

Братське (Авіаційна, Зоряна, Калинова, Каштанова, Космічна, Лугова, Орєхова, Центральна, Сурянська);

Камʼянка (Ланова, Ліснича, с-т "Садівник");

Червоний Садок (Джерельна);

Олександрівка (Дослідна, Зарічна, Крайня, Наукова, Опитна, Польова, Рибалкова, Рибальська, Українська);

Крім того, з 8:30 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Усть-Камʼянка по вул. Набережна та Центральна, а з 12:00 до 18:00 – селища Тік (Нова, Привокзальна, Гагаріна, Центральна), пише Politeka.

У неділю, 5 числа, в с. Грушівка планове знеструмлення відбудеться з 8:00 до 16:00 для будинків по вул. Кутянська, Ніколенка, Приморська, Соборна, Шосейна.

У місті Камʼянське Дніпропетроської області графіки відключеня світла діятимуть 5 та 6 жовтня з 8:00 до 18:00 по вулицях Олександра Алексєєнка, Звенигородська, Польова.

Також ДТЕК попереджає, що в понеділок, 6 числа, планове знеструмлення відбудеться в с. Новоолександрівка по вулиці Сурській.

