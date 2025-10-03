Місцевим мешканцям показали про новий графік руху транспорту в Волинській області, тож розповідаємо всі деталі.

З початку жовтня в одному з міст в Волинській області діє новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Волинській області передбачає пільгові перевезення до міського кладовища в Ковелі. Це рішення стало відповіддю на прохання місцевих жителів, котрі давно наголошували на потребі зробити такі поїздки доступнішими.

Так, з 1 жовтня приміський автобусний маршрут №127 «Люблинець – Ковель» почав курсувати за новим графіком руху транспорту в Волинській області, забезпечуючи перевезення пільгових категорій громадян.

Скористатися можливістю не платити можуть ті пасажири, які відповідно до законодавства мають право на пільги. Рейси вирушають щогодини з привокзальної площі Ковеля поруч з автовокзалом з 06:30 до 18:30.

У зворотному напрямку автобуси відправляються від зупинки «Кладовище» з 07:10 до 19:10.

Поява цього маршруту у такому форматі стала результатом наполегливих звернень ковельчан до влади. Містяни неодноразово просили організувати зручні умови для поїздок на цвинтар.

На вересневій сесії міської ради було ухвалене рішення, що передбачає відшкодування витрат перевізникам за здійснення соціально значущих перевезень.

Окрім цього, нагадаємо, що ми також писали про нововведення, повʼязані із маршруткою № 576. Вона курсує між Луцьком та Ольганівкою і пасажири тепер мають змінений розклад.

Перевізник відновив рейси після проведення профілактично-роз’яснювальної роботи щодо дотримання правил перевезення та розкладу. Детальніше про це - читайте у нашій статті за посиланням.

