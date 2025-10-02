Уряд розширив перелік категорій отримувачів грошової допомоги для ВПО у Черкаській області, включивши нові групи громадян, які тепер можуть розраховувати на фінансову підтримку.

У межах цієї ініціативи уряд розширив перелік категорій громадян, які можуть отримувати грошову допомогу для ВПО у Черкаській області, пише Politeka.net.

Детіла розкрили у ГО «ВПО України».

Для тих, хто отримував грошову допомогу для ВПО у Черкаській області у попередньому періоді, виплати автоматично продовжуватимуться на наступний шестимісячний період без необхідності додаткового звернення.

Це рішення покликане забезпечити безперервність підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які вже перебувають на обліку і потребують стабільної фінансової допомоги для покриття базових потреб.

Водночас існують категорії громадян, які ризикують втратити право на отримання виплат. Насамперед це стосується осіб, які тривалий час перебувають за межами України або здають в оренду своє житло, включно з житловими приміщеннями, розташованими на територіях активних або можливих бойових дій.

У таких випадках, щоб зберегти право на фінансову підтримку, переселенцям необхідно своєчасно оновлювати свої дані у реєстрі переселенців та підтверджувати місце фактичного проживання. Це можна зробити як через органи соціального захисту населення, так і за допомогою електронних сервісів, що дозволяють дистанційно подавати відповідну інформацію.

Разом із цим уряд розширив перелік категорій отримувачів грошової допомоги для ВПО у Черкаській області, включивши нові групи громадян, які тепер можуть розраховувати на фінансову підтримку. Зокрема, допомога буде надаватися:

військовослужбовцям, правоохоронцям та іншим особам, які перебувають на обліку як переселенці, на період лікування та реабілітації у зв’язку з пораненнями чи травмами, отриманими під час бойових дій;

непрацюючим працездатним особам, які зможуть отримувати виплати за умови реєстрації у центрі зайнятості або при початку трудової діяльності;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у яких на депозитному рахунку є понад 100 тисяч гривень.

Для осіб, які вперше претендуватимуть на отримання допомоги, передбачено обов’язкову подачу заявки через уповноважені органи або електронні сервіси. Це дозволить органам соціального захисту населення належним чином перевірити інформацію та забезпечити справедливий розподіл виплат серед усіх внутрішньо переміщених осіб, які дійсно потребують підтримки.

