Расширен список категорий получателей денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области, включив новые группы граждан, которые теперь могут рассчитывать на финансовую поддержку.

В рамках этой инициативы правительство расширило список категорий граждан, которые могут получать денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области, пишет Politeka.net.

Дети раскрыли в ОО «ВПО Украины».

Для тех, кто получал денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области в предыдущем периоде, выплаты будут автоматически продолжаться на следующий шестимесячный период без необходимости дополнительного обращения.

Это решение призвано обеспечить непрерывность поддержки для внутренне перемещенных лиц, уже состоящих на учете и нуждающихся в стабильной финансовой поддержки для покрытия базовых потребностей.

В то же время, существуют категории граждан, которые рискуют потерять право на получение выплат. Прежде всего, это касается лиц, которые длительное время находятся за пределами Украины или сдают в аренду свое жилье, включая жилые помещения, расположенные на территориях активных или возможных боевых действий.

В таких случаях, чтобы сохранить право на финансовую поддержку, необходимо своевременно обновлять свои данные в реестре переселенцев и подтверждать место фактического проживания. Это можно сделать как через органы социальной защиты населения, так и посредством электронных сервисов, позволяющих дистанционно представлять соответствующую информацию.

Вместе с тем, правительство расширило перечень категорий получателей денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области, включив новые группы граждан, которые теперь могут рассчитывать на финансовую поддержку. В частности, помощь будет предоставляться:

военнослужащим, правоохранителям и другим лицам, состоящим на учете как переселенцы, на период лечения и реабилитации в связи с ранениями или травмами, полученными в ходе боевых действий;

неработающим трудоспособным лицам, которые смогут получать выплаты при регистрации в центре занятости или при начале трудовой деятельности;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, у которых на депозитном счете более 100 тысяч гривен.

Для лиц, впервые претендующих на получение выплаты, предусмотрена обязательная подача заявки через уполномоченные органы или электронные сервисы. Это позволит органам социальной защиты населения должным образом проверить информацию и обеспечить справедливое распределение выплат среди всех внутренне перемещенных лиц, действительно нуждающихся в поддержке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.