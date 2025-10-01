Цієї осені тема подорожчання продуктів у Полтавській області знову стала однією з найгарячіших тем для обговорення.

По цінниках на борщовий набір на ринку Полтави видно подорожчання продуктів у всій області, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше відчутне на м’ясі. Покупці говорять, що борщ без свинини неможливий, але ціна на ребра чи м’ясо відчутно вдаряє по гаманцю.

Якщо раніше за невелику порцію можна було викласти близько 100 гривень, то нині м’ясні ряди пропонують ребра від 200 грн, а подекуди й більше. Продавчиня Тетяна пояснює, що причина у зростанні вартості живої ваги, адже разом із кормами виросла собівартість виробництва.

Її колега Юлія заперечує та каже, що саме м’ясо тримається приблизно на тому ж рівні, а от сало суттєво підскочило і тепер може коштувати від 150 до 250 грн за кілограм.

Водночас, інші складові борщового набору не так б’ють по кишені. Овочі на прилавках залишаються більш доступними. Подорожчання продуктів у Полтавській області найменше відобразилося на цій сфері.

Морква, буряк, картопля і цибуля у середньому продаються по 20 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що людей на базарі небагато, тож доводиться навіть трохи знижувати цінники, аби товари не пропадали.

У підсумку, каструля борщу на п’ять літрів виходить для полтавців у межах 158 гривень. У цю сумуу входять кількасот грамів м’яса, овочі та зелень. Думки містян різняться: хтось вважає такі ціни прийнятними, інші зізнаються, що надто велика частина сімешного бюджету йде саме на їжу.

Фахівці нагадують, що нинішня ситуація з цінами не така вже й драматична. Порівняно з минулим роком вартість частини овочів навіть нижча, адже врожайність у нашому регіоні виявилася непоганою.

