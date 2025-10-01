Этой осенью тема подорожания продуктов в Полтавской области снова стала одной из самых горячих тем для обсуждения.

По ценникам на борщовый набор на рынке Полтавы видно подорожание продуктов по всей области.

Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее ощутимо на мясе. Покупатели говорят, что борщ без свинины невозможен, но цена на ребра или мясо ощутимо ударяет по кошельку.

Если раньше небольшую порцию можно было выложить около 100 гривен, то сейчас мясные ряды предлагают ребра от 200 грн, а иногда и больше. Продавщица Татьяна объясняет, что причина роста стоимости живого веса, ведь вместе с кормами выросла себестоимость производства.

Ее коллега Юлия отрицает и говорит, что именно мясо держится примерно на том же уровне, а вот сало существенно подскочило и теперь может стоить от 150 до 250 грн за килограмм.

В то же время другие составляющие борщового набора не так бьют по карману. Овощи на прилавках остаются доступнее. Подорожание продуктов в Полтавской области меньше всего отразилось на этой сфере.

Морковь, свекла, картофель и лук в среднем продаются по 20 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что людей на базаре немного, так что приходится даже немного снижать ценники, чтобы товары не пропадали.

В итоге кастрюля борща на пять литров выходит для полтавчан в пределах 158 гривен. В эту сумму входят несколько граммов мяса, овощи и зелень. Мнения горожан разнятся: кто-то считает такие цены приемлемыми, другие признаются, что слишком большая часть семейного бюджета идет именно на еду.

Специалисты напоминают, что нынешняя ситуация с ценами не так уж драматична. По сравнению с прошлым годом, стоимость части овощей даже ниже, ведь урожайность в нашем регионе оказалась неплохой.

