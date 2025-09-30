Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі спрямоване на забезпечення економічно обґрунтованого рівня цін для всіх споживачів.

У Дніпрі анонсовано підвищення тарифів на опалення для опалювального сезону 2025/2026 року, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради розглядає зміни від ДТЕК Придніпровської ТЕС, які стосуватимуться як мешканців, так і бюджетних установ. Щорічний перегляд тарифів передбачає збільшення вартості тепла, а остаточне рішення буде затверджене після підпису міського голови.

Згідно з пропозиціями АТ «ДТЕК Дніпроенерго» з ПДВ: для населення – 1362,37 грн за 1 Гкал (було 1292,35), що на 5,4 % більше; для бюджетних установ – 1365,62 грн за 1 Гкал (було 1295,62); для інших споживачів – 1363,69 грн за 1 Гкал (було 1293,68). Важливо, що з початку повномасштабної війни ціни на опалення зросли більш ніж на 60 %.

Особливим випадком залишається ЖБК №78 «Гірник 2» на вулиці Лабораторній, 46, де тариф зберігається на рівні 2121,99 грн за 1 Гкал без ПДВ, як і раніше. Цей споживач єдиний, для кого вартість тепла після початку війни не змінилася.

Раніше міськрада також встановила нові тарифи для користувачів тепла від КП «Теплоенерго», Укрзалізниці, УДУНТ та приватних компаній, серед яких ТОВ «Теплогазсервіс», ТОВ «Дніпрогаз Теплоінвест» і ТОВ «Титан Теплоенерго». Вартість послуг формується з урахуванням витрат на виробництво, транспортування та подачу тепла, відповідно до чинного законодавства України.

Отже, підвищення тарифів на опалення у Дніпрі спрямоване на забезпечення економічно обґрунтованого рівня цін для всіх категорій споживачів, гарантує стабільне теплопостачання та безперервну роботу системи в сезон 2025/2026 року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.