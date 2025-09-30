Увеличение тарифов на отопление в Днепре направлено на обеспечение экономически обоснованного уровня цен для всех потребителей.

В Днепре анонсировано повышение тарифов на отопление для отопительного сезона 2025/2026, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета рассматривает изменения от ДТЭК Приднепровской ТЭС, которые будут касаться как жителей, так и бюджетных учреждений. Ежегодный пересмотр тарифов предполагает увеличение стоимости тепла, а окончательное решение будет утверждено после подписи городского головы.

Согласно предложениям АО «ДТЭК Днепроэнерго» по НДС: для населения – 1362,37 грн за 1 Гкал (было 1292,35), что на 5,4% больше; для бюджетных учреждений – 1365,62 грн. за 1 Гкал (было 1295,62); для других потребителей – 1363,69 грн. за 1 Гкал (было 1293,68). Важно, что с начала полномасштабной войны цены на отопление выросли более чем на 60%.

Особым случаем остается ЖСК №78 «Горняк 2» на улице Лабораторной, 46, где тариф сохраняется на уровне 2121,99 грн за 1 Гкал без НДС по-прежнему. Этот потребитель единственный, для кого стоимость тепла после начала войны не изменилась.

Ранее горсовет также установил новые тарифы для пользователей тепла от КП "Теплоэнерго", Укрзализныци, УДУНТ и частных компаний, среди которых ООО "Теплогазсервис", ООО "Днепрогаз Теплоинвест" и ООО "Титан Теплоэнерго". Стоимость услуг формируется с учетом затрат на производство, транспортировку и подачу тепла в соответствии с действующим законодательством Украины.

Таким образом повышение тарифов на отопление в Днепре направлено на обеспечение экономически обоснованного уровня цен для всех категорий потребителей, гарантирует стабильное теплоснабжение и непрерывную работу системы в сезон 2025/2026 года.

