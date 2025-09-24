Місцеві мешканці у Полтавській області все частіше помічають подорожчання деяких продуктів, що впливає на гаманець.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає доволі складну економічну ситуацію в країні, повідомляє Politeka.

За даними Кременчуцького управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, моніторинг цін у вересні охопив 24 соціально значущі позиції та включав продовольчі товари.

Серед основних змін, які відчули споживачі, найбільше подорожчання продуктів торкнулося яєць та картоплі, тоді як вершкове масло, капуста і морква трохи подешевшали.

Середня вартість борошна пшеничного склала 21,35 грн за кілограм, макаронних виробів – 38,30, батона – 20,40 за 0,5 кг, хліба – 27,00 за 0,55 кг. Гречка коштувала 40,40 за 0,8 кг, рис – 42,60 за 0,8 кг, свинина – 264,40 за кілограм, яловичина – 266,80, а курячі тушки – 131,30.

Молоко мало цінник в 41,70 за 0,9 літра, а десяток яєць – 74,90. Овочі "борщового набору" теж зазнали змін: картопля – 13,55, цибуля – 11,48, буряк – 11,40, морква – 11,13 і капуста – 12,80.

Подорожчання продуктів у Полтавській області хоч і не є рекордним, але відчутно впливає на сімейний бюджет мешканців громади. Зростання цін на яйця та картоплю змушує сімʼї витрачати більше.

Важливо, що подібні коливання цін у районі фіксуються регулярно, щоб місцева влада та жителі були в курсі ситуації. Експерти радять споживачам уважно слідкувати за цінниками, порівнювати їх у різних мережах супермаркетів та на ринках і шукати акційні пропозиції.

Такий підхід дозволить скуплятися максимально вигідно і не витрачати всі гроші лише на продовольство.

