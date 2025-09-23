За умовами програми, кожне домогосподарство може отримати одну грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області на три місяці.

В рамках реалізації проєкту RISE фонд "Карітас-Спес Одеса" надає різноманітну грошову допомогу в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійна організація оголосила про надання екстреної грошової допомоги у Одеській області для пенсіонерів та інших категорій населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Програма спрямована на підтримку найуразливіших груп, які потребують фінансової допомоги для покриття базових потреб, включаючи харчування, ліки та житло.

До категорій, що мають право на виплати, належать:

Внутрішньо переміщені особи, які прибули протягом останніх 30 днів з окупованих територій або з районів, де ведуться або нещодавно велися бойові дії. Допомога спрямована на підтримку сімей у перші тижні після переселення та покриття найнагальніших потреб.

Мешканці прифронтових територій, що проживають у межах 30 км від лінії фронту. Програма охоплює тих, хто залишився у населених пунктах поруч із зоною бойових дій і потребує фінансової підтримки для задоволення базових потреб.

Видача здійснюється тільки у спеціально визначених центрах за попереднім записом, зокрема в Одесі за адресою: вул. Мала Арнаутська, 88.

За умовами програми, кожне домогосподарство може отримати одну виплату на три місяці. Сума грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області розраховується залежно від кількості членів родини: 3600 гривень на місяць на кожного члена сім’ї, але не більше чотирьох осіб у домогосподарстві. Максимальна сума одноразової виплати для одного домогосподарства становить 14 400 гривень за три місяці.

Для участі у програмі домогосподарство повинно відповідати певним критеріям:

жоден із членів сім’ї не отримував грошову допомогу від інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців;

домогосподарство раніше не брало участі у програмах виплат, що реалізовувалися організацією «Карітас-Спес Одеса».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: названо категорії українців, яким нададуть виплати.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Одеській області: кому із українців поважного віку виплатять 3700 гривень.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: врожай впав в чотири рази, з чим виникли проблеми.