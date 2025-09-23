По условиям программы, каждое домохозяйство может получить одно пособие для пенсионеров в Одесской области на три месяца.

В рамках реализации проекта RISE фонд "Каритас-Спес Одесса" предоставляет разнообразную денежную помощь в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация объявила о предоставлении экстренной денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других категорий населения, в том числе внутри перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Программа направлена ​​на поддержку самых уязвимых групп, нуждающихся в финансовой помощи для покрытия базовых потребностей, включая питание, лекарства и жилье.

К категориям, имеющим право на выплаты, относятся:

Внутри перемещенные лица, прибывшие за последние 30 дней с оккупированных территорий или из районов, где ведутся или недавно велись боевые действия. Помощь направлена ​​на поддержку семей в первые недели после переселения и покрытия самых важных потребностей.

Жители прифронтовых территорий, проживающих в пределах 30 км от линии фронта. Программа охватывает оставшихся в населенных пунктах рядом с зоной боевых действий и нуждается в финансовой поддержке для удовлетворения базовых потребностей.

Выдача производится только в специально определенных центрах по предварительной записи, в частности в Одессе по адресу: ул. Малая Арнаутская, 88

По условиям программы каждое домохозяйство может получить одну выплату на три месяца. Сумма денежного пособия для пенсионеров в Одесской области рассчитывается в зависимости от количества членов семьи: 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи, но не более четырех человек в домохозяйстве. Максимальная сумма единовременной выплаты для одного домохозяйства составляет 14400 гривен за три месяца.

Для участия в программе домохозяйство должно отвечать определенным критериям:

ни один из членов семьи не получал денежную помощь от других благотворительных организаций за последние три месяца;

домохозяйство ранее не участвовало в программах выплат, реализуемых организацией «Каритас-Спес Одесса».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: названы категории украинцев, которым предоставят выплаты.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: кому из украинцев почтенного возраста выплатят 3700 гривен.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: урожай упал в четыре раза, с чем возникли проблемы.