В рамках реализации проекта RISE фонд "Каритас-Спес Одесса" предоставляет разнообразную денежную помощь в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев, пишет Politeka.net.
Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.
Благотворительная организация объявила о предоставлении экстренной денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других категорий населения, в том числе внутри перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Программа направлена на поддержку самых уязвимых групп, нуждающихся в финансовой помощи для покрытия базовых потребностей, включая питание, лекарства и жилье.
К категориям, имеющим право на выплаты, относятся:
Внутри перемещенные лица, прибывшие за последние 30 дней с оккупированных территорий или из районов, где ведутся или недавно велись боевые действия. Помощь направлена на поддержку семей в первые недели после переселения и покрытия самых важных потребностей.
Жители прифронтовых территорий, проживающих в пределах 30 км от линии фронта. Программа охватывает оставшихся в населенных пунктах рядом с зоной боевых действий и нуждается в финансовой поддержке для удовлетворения базовых потребностей.
Выдача производится только в специально определенных центрах по предварительной записи, в частности в Одессе по адресу: ул. Малая Арнаутская, 88
По условиям программы каждое домохозяйство может получить одну выплату на три месяца. Сумма денежного пособия для пенсионеров в Одесской области рассчитывается в зависимости от количества членов семьи: 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи, но не более четырех человек в домохозяйстве. Максимальная сумма единовременной выплаты для одного домохозяйства составляет 14400 гривен за три месяца.
Для участия в программе домохозяйство должно отвечать определенным критериям:
- ни один из членов семьи не получал денежную помощь от других благотворительных организаций за последние три месяца;
- домохозяйство ранее не участвовало в программах выплат, реализуемых организацией «Каритас-Спес Одесса».
