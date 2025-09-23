Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 24 по 25 вересня в Кіровоградській області.

Через заплановані капітальні ремонти запланований графік відключення світла з 24 по 25 вересня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 24 по 25 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У середу, 24 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Новоігорівка на вулицях:

Мартинківський, 1-5, 7-9;

Першотравневий, 2-7;

Степова, 15;

Центральна, 20, 22, 24, 26.

Крім цього без світла доведеться посидіти жителям населеного пункту Кошаро-Олександрівка за адресами:

Кооперативна, 2-3, 7-13, 17, 19, 21-27, 33-38, 40, 44, 47, 49-50, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 67;

Садова, 2-3, 9-10, 12, 14-15, 17-18, 24, 28, 40, 42;

Степова, 9-10, 12-14, 16-21, 25-26, 34, 38-40, 42-46, 48-51, 53-57, 60, 62, 64, 66;

Хутір, 23, 25.

Також варто підготуватись жителям села Луполове на вулицях:

Набережна, 1-5, 7-9, 11-29, 31-35, 37, 39-41, 43, 45, 47-52, 54-55, 57, 61, 61К2, 62-64, 68-70, 72, 74-76, 78, 80-87, 89, 91, 107, 119, 121, 122А, 123-124, 136, 139, 145-146, 161, 171;

Сонячна, 1-3, 5-20, 22-24, 27, 29, 31-34, 37, 41-44, 47-50, 52-57, 59-61, 63-64, 66-67, 71-78, 80-83, 85а, 86, 88-95, 97-103, 105, 105а, 107-108, 110-112, 114-115, 117-122, 124, 127а, 128-130, 132-140, 152-153, 159А, 168.

У четвер, 25 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Новоігорівка, вулиці:

Садова, 1-23, 25-26, 28-30, 32, 34-39;

Центральна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Також обмеження будуть застосовані у населеному пункті Синицівка за адресами:

Вишнева, 1-2, 4, 8-10, 13-16, 18-20, 25-26, 28-29, 31, 36, 36А, 37-41, 41А, 42-46;

Івана Франка, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22;

Синицівка, Л.Українки пров., 7, 12;

Синицівка, Л.Українки, 10, 16, 19-21, 27-28, 32;

Миру, 1-2, 4, 6, 9, 12-13, 15-18, 23, 25-26, 28, 31, 33, 35-36, 36а, 37-38, 40-41, 43-45, 49-51, 53-56, 59-61, 63, 67, 72;

Свободи, 2, 6-7, 25-26;

Шевченка, 11, 19, 23-24, 26, 30, 34-35, 37-42, 44-45, 47, 49, 51-52, 54-55, 59-63, 65-66, 68, 70, 72-73, 75.

