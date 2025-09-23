Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 24 по 25 сентября в Кировоградской области.

Из-за запланированных капитальных ремонтов запланирован график отключения света с 24 по 25 сентября в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 24 по 25 сентября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В среду, 24 числа, запланированы работы с 9:00 до 17 часов в населенном пункте Новоигоривка на улицах:

Мартынкивский, 1-5, 7-9;

Першотравневый, 2-7;

Степова, 15;

Центральная, 20, 22, 24, 26.

Кроме этого, без света придется посидеть жителям населенного пункта Кошаро-Олександривка по адресам:

Кооперативна, 2-3, 7-13, 17, 19, 21-27, 33-38, 40, 44, 47, 49-50, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 67;

Садова, 2-3, 9-10, 12, 14-15, 17-18, 24, 28, 40, 42;

Степова, 9-10, 12-14, 16-21, 25-26, 34, 38-40, 42-46, 48-51, 53-57, 60, 62, 64, 66;

Хутир, 23, 25.

Также стоит подготовиться жителям села Луполове на улицах:

Набережна, 1-5, 7-9, 11-29, 31-35, 37, 39-41, 43, 45, 47-52, 54-55, 57, 61, 61К2, 62-64, 68-70, 72, 78-7 91, 107, 119, 121, 122А, 123-124, 136, 139, 145-146, 161, 171;

Сонячна, 1-3, 5-20, 22-24, 27, 29, 31-34, 37, 41-44, 47-50, 52-57, 59-61, 63-64, 66-67, 71-78, 80-83, 85а, 86, 88-95, 97-103, 105, 105а, 107-108, 110-112, 114-115, 117-122, 124, 127а, 128-130, 132-140, 152-153, 159А, 168.

В четверг, 25 числа, отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Новоигоривка, улицы:

Садова, 1-23, 25-26, 28-30, 32, 34-39;

Центральная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Также ограничения будут применены в населенном пункте Сыныцивка по адресам:

Вишнева, 1-2, 4, 8-10, 13-16, 18-20, 25-26, 28-29, 31, 36, 36А, 37-41, 41А, 42-46;

Ивана Франко, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22;

Синицывка, Л.Украинки пер., 7, 12;

Синицывка, Л.Украинки, 10, 16, 19-21, 27-28, 32;

Миру, 1-2, 4, 6, 9, 12-13, 15-18, 23, 25-26, 28, 31, 33, 35-36, 36а, 37-38, 40-41, 43-45, 49-51, 53-56, 59-61, 63, 67, 72;

Свободы, 2, 6-7, 25-26;

Шевченка, 11, 19, 23-24, 26, 30, 34-35, 37-42, 44-45, 47, 49, 51-52, 54-55, 59-63, 65-66, 68, 70, 72-73, 75.

