Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 20 по 21 серпня в Кіровоградській області.

Графік відключення світла з 20 по 21 вересня в Кіровоградській області вводиться через заплановані капітальні ремонти на лініях електропередач, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 20 по 21 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У середу, 20 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Йосипівка на вулицях:

Водяний пров., 5, 8;

Врожайна, 9;

Дружби пров., 1-3;

Миру, 1-3, 8, 10, 12-14, 16-20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 48;

Художній пров., 1-2, 7;

Шевченка, 1-3, 3а, 4-8, 10, 12-13, 15-16, 18, 22-23, 26-31, 34-35, 37-38, 42-45, 47-49, 52-53, 56, 58, 60-62, 64, 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 100, 104.

Крім цього без світла доведеться посидіти жителям населеного пункту Долинська за адресами:

В'ячеслава Чорновола, 2, 4-7, 9-10, 10А, 11-19, 21-27, 27А, 28-30, 32-33, 35-41, 43-49, 51-53, 55-62, 65-69, 72-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 112, 114;

Василя Поліщука, 1-3, 9, 11-12, 14-26, 28, 30, 32;

Василя Стуса пров., 1-2, 4;

Вишневецького, 1-10, 12-20, 57-82, 84, 86-100, 102-108;

Героїв Крут, 1-14, 16-28, 30-60, 62, 64, 66-67, 69-82, 84-92, 94-98, 100-108, 110-112, 115-121, 123-141, 143-144, 146-147, 147а, 148, 150-164, 166-167, 169-170, 172-176, 176а, 177, 180, 217, 219, 221, 223, 225, 227-230, 232, 233а, 234-244, 246-252, 254, 256-257, 257а, 258-260, 260а, 261-265, 267-268, 268а, 269, 269а, 271а, 273, 273а, 274, 274а, 275, 275а, 276-280, 283, 285, 288, 290, 290а, 291-294, 296, 298, 300-302, 306, 308, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350;

Дмитра Донцова, 1-5, 5а, 6-7, 7а, 8-10, 10а, 11-12, 14-18, 22;

Залізничний пров., 1, 3;

Затишна, 160, 160а, 161-167, 168а, 169-173, 175-177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183-185, 187-188, 189а, 190-191, 191а, 192-196, 196а, 198-199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а;

Івана Яковенка, 107-114, 114а, 115-116, 116а, 117-118, 118а, 119, 119а, 120-124, 124а, 125-127, 129-131, 131а, 132-136, 136а, 137-138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170;

Макаренка, 1а, 2-11, 13-21, 23-27, 29-32, 34-44, 46-48, 50, 52-68, 70-81, 83-111, 114-137, 137а, 138-148, 150, 152-164, 166, 168-172, 174-182, 184-190, 192-195, 197-200, 202-203, 205-210, 211А, 212-223, 225-229, 229а, 230-234, 234а, 236-245, 248-249, 252-257, 261-262, 264-276, 278-280, 282-283, 286-291, 293-295, 297, 300-301, 305, 311

Садова, 2-26;

Сонячна, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129а, 133а, 135, 137, 139;

Чумацький шлях, 4, 4а, 8, 14а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232;

Яра Славутича, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4-5, 5а, 6-28, 28а, 29-76, 78-79, 81-86, 88-92, 94-106, 108-109, 111-114, 116-118, 120, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142.

У неділю, 21 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Йосипівка, вулиці:

Водяний пров., 5, 8;

Врожайна, 9;

Дружби пров., 1-3;

Миру, 1-3, 8, 10, 12-14, 16-20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 48;

Художній, 1-2, 7;

Шевченка, 1-3, 3а, 4-8, 10, 12-13, 15-16, 18, 22-23, 26-31, 34-35, 37-38, 42-45, 47-49, 52-53, 56, 58, 60-62, 64, 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 100, 104.

