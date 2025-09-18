Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 20 по 21 августа в Кировоградской области.

График отключения света с 20 по 21 сентября в Кировоградской области вводится из-за запланированных капитальных ремонтов на линиях электропередач, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 20 по 21 сентября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В среду, 20 числа, запланированы работы с 9:00 до 17 часов в населенном пункте Йосыпивка на улицах:

Водяный пер., 5, 8;

Врожайна, 9;

Дружбы пер., 1-3;

Миру, 1-3, 8, 10, 12-14, 16-20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 48;

Художний пер., 1-2, 7;

Шевченко, 1-3, 3а, 4-8, 10, 12-13, 15-16, 18, 22-23, 26-31, 34-35, 37-38, 42-45, 47-49, 52-53, 56, 62 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 100, 104.

Кроме этого, без света придется посидеть жителям населенного пункта Долынська по адресам:

Вячеслава Чорновола, 2, 4-7, 9-10, 10А, 11-19, 21-27, 27А, 28-30, 32-33, 35-41, 43-49, 51-53, 55-62, 67-79 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 112, 114;

Василия Полищука, 1-3, 9, 11-12, 14-26, 28, 30, 32;

Василия Стуса пер., 1-2, 4;

Вишневецкого, 1-10, 12-20, 57-82, 84, 86-100, 102-108;

Героев Крут, 1-14, 16-28, 30-60, 62, 64, 66-67, 69-82, 84-92, 94-98, 100-108, 110-112, 115-121, 123-141 147а, 148, 150-164, 166-167, 169-170, 172-176, 176а, 177, 180, 217, 219, 221, 223, 225, 227-232, 4 246-252, 254, 256-257, 257а, 258-260, 260а, 261-265, 267-268, 268а, 269, 269а, 271а, 273, 273а, 2 276-280, 283, 285, 288, 290, 290а, 291-294, 296, 298, 300-302, 306, 308, 312, 314, 318, 320, 33, 32 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350;

Дмитрия Донцова, 1-5, 5а, 6-7, 7а, 8-10, 10а, 11-12, 14-18, 22;

Зализнычный пер., 1, 3;

Затышна, 160, 160а, 161-167, 168а, 169-173, 175-177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183-185, 189-18 191а, 192-196, 196а, 198-199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а;

Ивана Яковенко, 107-114, 114а, 115-116, 116а, 117-118, 118а, 119, 119а, 120-124, 124а, 125-127, 129-131, 13 137-138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170;

Макаренко, 1а, 2-11, 13-21, 23-27, 29-32, 34-44, 46-48, 50, 52-68, 70-81, 83-111, 114-137, 137а, 135-14 166, 168-172, 174-182, 184-190, 192-195, 197-200, 202-203, 205-210, 211А, 212-223, 225-229, 223 236-245, 248-249, 252-257, 261-262, 264-276, 278-280, 282-283, 286-291, 293-295, 297, 300-301, 30

Садова, 2-26;

Сонячна, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 56 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 1 123, 125, 127, 127А, 129а, 133а, 135, 137, 139;

Чумацкий шлях, 4, 4а, 8, 14а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66А, 68, 70, 72, 74 86, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 3 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 169 8 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232;

Яра Славутича, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4-5, 5а, 6-28, 28а, 29-76, 78-79, 81-86, 88-92, 94-106, 108-109, 111-11 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142.

В воскресенье, 21 числа отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Иосифовка, улицы:

Водяный пер., 5, 8;

Врожайна, 9;

Дружбы пер., 1-3;

Миру, 1-3, 8, 10, 12-14, 16-20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 48;

Художний, 1-2, 7;

Шевченко, 1-3, 3а, 4-8, 10, 12-13, 15-16, 18, 22-23, 26-31, 34-35, 37-38, 42-45, 47-49, 52-53, 56, 62 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 100, 104.

