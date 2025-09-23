Місцеві мешканці та любителі пересуватися залізницею мають враховувати новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області введуть на окремих ділянках через початок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі АТ «Укрзалізниця», з 28 вересня стартують роботи на окремих ділянках Прикарпаття.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області пов’язаний із плановим ремонтом колій та залізничної інфраструктури. Компанія повідомила, що від 28 вересня і до 15 жовтня частина рейсів буде обмежена або змінить кінцеву станцію. Це торкнеться напрямку на Рахів і на Ясіню.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області передбачає, що № 233/234 Київ – Рахів та № 143/144 Суми – Рахів тимчасово прямуватимуть лише до станції Ворохта. Крім того, не курсуватимуть безпересадкові вагони Чернігів – Рахів та Ковель – Рахів.

Змінено маршрути й низки інших пасажирських складів. Наприклад, рейси з Києва, Кропивницького, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси, які зазвичай йдуть до Закарпаьья, тепер курсуватимуть лише до Ворохти, Івано-Франківська або Чернівців.

Пасажири мають бути готовими до того, що дорога стане довшою, а плани потребуватимуть коригування. Окрему увагу варто звернути на № 95/96. У різні дні він доїжджатиме до інших кінцевих станцій:

до Ворохти зі столиці: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10; У зворотньому напрямку: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

До Івано-Франківська зі столиці: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10; У зворотньому напрямку: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни