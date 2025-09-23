Местные жители и любители передвигаться по железной дороге должны учитывать новый график движения поездов в Ивано-Франковской области.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области будет введен на отдельных участках из-за начала ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе АО «Укрзализныця», с 28 сентября стартуют работы на отдельных участках Прикарпатья.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области связан с плановым ремонтом путей и железнодорожной инфраструктуры. Компания сообщила, что с 28 сентября и до 15 октября часть рейсов будет ограничена или изменит конечную станцию. Это коснется направления на Рахов и Ясиню.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области предусматривает, что № 233/234 Киев – Рахов и № 143/144 Сумы – Рахов будут временно следовать только к станции Ворохта. Кроме того, не будут курсировать беспересадочные вагоны Чернигов – Рахов и Ковель – Рахов.

Изменены маршруты и ряд других пассажирских составов. Например, рейсы из Киева, Кропивницкого, Харькова, Запорожья, Кривого Рога и Одессы, которые обычно идут в Закарпатье, теперь будут курсировать только в Ворохту, Ивано-Франковск или Черновцы.

Пассажиры должны быть готовы к тому, что дорога станет длиннее, а планы потребуют корректировки. Отдельное внимание следует обратить на №95/96. В разные дни он будет доезжать до других конечных станций:

в Ворохту из столицы: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10; В обратном направлении: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

В Ивано-Франковск из столицы: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10; В обратном направлении: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

