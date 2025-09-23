Обмеження руху в Харкові дозволить завершити роботи на трамвайних переїздах та забезпечити безпечне і стабільне пересування транспорту.

Обмеження руху в Харкові тимчасово вплине на пересування транспорту по вулиці Клочківській протягом декількох днів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Харківської міської ради.

З 23 по 26 вересня на певних ділянках цієї вулиці впроваджуються зміни у русі через проведення робіт з облаштування верхнього покриття трамвайних колій на відокремлених переїздах.

Зокрема, з 9:00 23 вересня до 17:00 24 вересня заборонять проїзд через трамвайний переїзд на перехресті Клочківська – Лопанська. Водіям та пасажирам рекомендують враховувати цю зміну та планувати маршрути заздалегідь, щоб уникнути заторів та непорозумінь.

Далі, з 9:00 25 вересня до 17:00 26 вересня рух транспорту обмежать на перехресті Клочківська – Херсонська. В цей період також буде відсутня можливість проїзду через відокремлений трамвайний переїзд, оскільки триває облаштування верхнього покриття колій.

Наголошується, що такі тимчасові обмеження необхідні для забезпечення безпеки дорожнього руху та якісного виконання ремонтних робіт. Водіям радять обирати альтернативні маршрути або користуватися громадським транспортом з урахуванням змін у русі.

Отже, обмеження руху в Харкові на Клочківській будуть тривати з 23 по 26 вересня, що дозволить завершити роботи на трамвайних переїздах та забезпечити безпечне і стабільне пересування транспорту на цих ділянках після завершення ремонту.

До слова, також 27 вересня з 15:00 до 18:00 буде повністю перекрито рух на вулиці Свободи, на ділянці між вул. Сумською та вул. Алчевських.

