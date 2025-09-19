Обмеження руху у Харкові на вказані дні стосуються окремих вулиць і перехресть і є тимчасовими.

Обмеження руху у Харкові заплановані на кілька днів у вересні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Такі заходи передбачають тимчасове перекриття окремих ділянок доріг у різні дати для забезпечення безпечного руху та проведення робіт.

Зокрема, 19 вересня протягом доби частково обмежено рух на вул. Університетській, у пров. Ярмарковому, а також на майдані Конституції та Павлівському майдані. Міська рада закликає водіїв врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів та за можливості користуватися альтернативними шляхами.

Наступного дня, 20 вересня, транспорт не зможе проїхати через перехрестя вулиці Григорія Сковороди та провулку Мечникова. Такі тимчасові заходи дозволяють проводити необхідні роботи на дорозі та забезпечувати безпеку учасників руху.

Крім того, 27 вересня з 15:00 до 18:00 буде повністю перекрито рух на вулиці Свободи, на ділянці між вул. Сумською та вул. Алчевських. Міськрада нагадує, що під час цих заходів варто заздалегідь планувати час у дорозі та користуватися об’їзними маршрутами, щоб уникнути заторів.

Отже, обмеження руху у Харкові на вказані дні стосуються окремих вулиць і перехресть і є тимчасовими. Інформація про зміни в русі надається завчасно, аби водії могли спланувати поїздки без непотрібних затримок та незручностей. Міська рада просить мешканців і гостей міста дотримуватися вказівок дорожніх знаків і сигналів регулювальників для безпечного пересування під час дії обмежень.

До слова, на Харківщині також повідомляли про новий графік руху поїздів.

