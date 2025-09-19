Ограничения движения в Харькове на указанные дни относятся к отдельным улицам и перекресткам и являются временными.

Ограничения движения в Харькове намечены на несколько дней в сентябре, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Такие мероприятия предусматривают временное перекрытие отдельных участков дорог в разные даты для обеспечения безопасного движения и проведения работ.

В частности, 19 сентября в течение суток частично ограничено движение по ул. Университетская, в пер. Ярмарковой, а также на площади Конституции и Павловской площади. Городской совет призывает водителей учесть эти ограничения при планировании маршрутов и по возможности использовать альтернативные пути.

На следующий день, 20 сентября, транспорт не сможет проехать через перекресток улицы Григория Сковороды и переулка Мечникова. Такие временные мероприятия позволяют проводить необходимые работы на дороге и обеспечивать безопасность участников движения.

Кроме того, 27 сентября с 15.00 до 18.00 будет полностью перекрыто движение на улице Свободы, на участке между ул. Сумской и ул. Алчевских. Горсовет напоминает, что во время этих мероприятий следует заранее планировать время в пути и пользоваться объездными маршрутами во избежание пробок.

К слову, в Харьковской области также сообщали о новом графике движения поездов.

