Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів на Харківщині, зміни стосуються важливих та популярних маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

Новий графік руху поїздів на Харківщині вводиться у вересні. Пасажирам варто звернути увагу, що частина електропоїздів курсуватиме за зміненими маршрутами, оскільки рейси до Берестина на певний період замінюються напрямком до Нововербівки.

Так, у період з 16 по 19, а також 20, 21, а далі з 25 по 30 вересня потяги №6685/6688, №6687/6690, №6691/6694 та №6697/6684 здійснюватимуть рейси за маршрутом Харків – Нововербівка замість звичного маршруту Харків – Берестин. Крім того, поїзд №6693 у ці ж дні прямуватиме лише до станції Нововербівка, тоді як раніше його кінцевою точкою був Берестин.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" також додала, що новий графік руху поїздів на Харківщині торкнеться також експресів з 17 по 19, 20, 21 та з 26 по 30 вересня. У цей період електропоїзд №6683/6678 рухатиметься за оновленим маршрутом Харків – Нововербівка, замінивши напрямок до Берестина. Водночас поїзд №6686 відправлятиметься з Нововербівки до Харкова, тоді як у попередньому графіку він курсував до обласного центру.

Таким чином компанія-перевізник "Укрзалізниця" попереджає, що упродовж кількох тижнів вересня Нововербівка стане тимчасовою кінцевою станцією для низки приміських потягів, що зазвичай курсують до Берестина. Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний графік руху та планувати поїздки з урахуванням цих змін.

