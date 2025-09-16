Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов в Харьковской области, изменения касаются важных и популярных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

Новый график движения поездов в Харьковской области вводится в сентябре. Пассажирам следует обратить внимание, что часть электропоездов будет курсировать по измененным маршрутам, поскольку рейсы в Берестин на определенный период заменяются направлением в Нововербовку.

Так, в период с 16 по 19, а также 20, 21, а далее с 25 по 30 сентября поезда №6685/6688, №6687/6690, №6691/6694 и №6697/6684 будут осуществлять рейсы по маршруту Харьков – Нововербовка вместо привычного маршрута. Кроме того, электричка №6693 в эти же дни будет следовать только до станции Нововербовка, тогда как раньше его конечной точкой был Берестин.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" также добавила, что новый график движения поездов на Харьковщине коснется также экспрессов с 17 по 19, 20, 21 и с 26 по 30 сентября. В этот период электропоезд №6683/6678 будет двигаться по обновленному маршруту Харьков – Нововербовка, заменив направление в Берестин. В то же время электричка №6686 будет отправляться из Нововербивки в Харьков, в то время как в предыдущем графике он курсировал в областной центр.

Таким образом компания-перевозчик "Укрзализныця" предупреждает, что в течение нескольких недель сентября Нововербивка станет временной конечной станцией для ряда пригородных поездов, обычно курсирующих в Берестин. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальный график движения и планировать путешествия с учетом этих изменений.

