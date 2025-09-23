Ограничение движения в Харькове позволит завершить работу на трамвайных переездах и обеспечить безопасное и стабильное передвижение транспорта.

Ограничение движения в Харькове временно отразится на передвижении транспорта по улице Клочковской в ​​течение нескольких дней, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Харьковского городского совета.

С 23 по 26 сентября на некоторых участках этой улицы вводятся изменения в движении из-за проведения работ по обустройству верхнего покрытия трамвайных путей на обособленных переездах.

В частности, с 9:00 23 сентября до 17:00 24 сентября запретят проезд через трамвайный переезд на перекрестке Клочковская – Лопанская. Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать это изменение и планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок и недоразумений.

Далее, с 9:00 25 сентября до 17:00, 26 сентября движение транспорта ограничат на перекрестке Клочковская – Херсонская. В этот период также будет отсутствовать возможность проезда через уединенный трамвайный переезд, поскольку продолжается устройство верхнего покрытия путей.

Подчеркивается, что такие временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и качественного выполнения ремонтных работ. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты или пользоваться общественным транспортом с учетом изменений в движении.

Следовательно, ограничения движения в Харькове на Клочковской продлятся с 23 по 26 сентября, что позволит завершить работы на трамвайных переездах и обеспечить безопасное и стабильное передвижение транспорта на этих участках после завершения ремонта.

К слову, также 27 сентября с 15:00 до 18:00 будет полностью перекрыто движение по улице Свободы, на участке между ул. Сумской и ул. Алчевских.

