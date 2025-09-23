Новий графік руху поїздів з Дніпра почав діяти через ремонтні роботи, що були введені компанією-перевізником "Укрзалізницею", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на Телеграм-каналі.

Укрзалізниця повідомила пасажирів про тимчасові зміни в русі експресів. Такі корективи зумовлені проведенням ремонтно-колійних робіт, які традиційно виконуються у міжсезоння.

Представники компанії наголошують, що планові ремонтні заходи є необхідними для забезпечення стабільної та безпечної роботи залізничної інфраструктури. Вони дозволяють не лише підтримувати колії у належному технічному стані, а й гарантувати пасажирам комфортні та безпечні подорожі.

Починаючи з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття проходитиме відновлення колійного полотна та прилеглих споруд, у зв’язку з чим на деякий час буде змінено розклад та маршрути окремих поїздів.

Зокрема новий графік руху поїздів з Дніпра торкнеться експреса № 61/62, який здійснює сполучення між містами Дніпро та Івано-Франківськ, тимчасово не курсуватиме у визначені дати. З Дніпра він не відправлятиметься 22, 23, 24, 29 і 30 вересня, а також 1, 6, 7, 8, 13, 14 і 15 жовтня. У зворотному напрямку з Івано-Франківська обмеження діятимуть відповідно наступними днями після кожної із зазначених дат.

"Укрзалізниця" заздалегідь просить пасажирів враховувати ці зміни та новий графік руху поїздів з Дніпра під час планування своїх подорожей, щоб уникнути непорозумінь та незручностей. У компанії підкреслюють, що всі роботи здійснюються виключно в інтересах безпеки, адже саме вона є беззаперечним пріоритетом для залізничників.

Представники компанії висловили вдячність пасажирам за розуміння і терпіння у цей період. Водночас вони закликали планувати поїздки заздалегідь, беручи до уваги зміни у розкладі.

