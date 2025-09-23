В то же время "Укрзализныця" призвала планировать поездки заранее, учитывая новый график движения поездов из Днепра.

Новый график движения поездов из Днепра начал действовать из-за ремонтных работ, введенных компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на Телеграмм-канале.

Укрзализныця сообщила пассажирам о временных изменениях в движении экспрессов. Такие коррективы обусловлены проведением ремонтно-путевых работ, традиционно выполняемых в межсезонье.

Представители компании отмечают, что плановые ремонтные мероприятия необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы железнодорожной инфраструктуры. Они позволяют не только поддерживать пути в надлежащем техническом состоянии, но и гарантировать пассажирам комфортные и безопасные поездки.

Начиная с 28 сентября на отдельных участках Прикарпатья будет проходить восстановление путевого полотна и близлежащих сооружений, в связи с чем на время будет изменено расписание и маршруты отдельных поездов.

В частности, новый график движения поездов из Днепра коснется экспресса № 61/62, который осуществляет сообщение между городами Днепр и Ивано-Франковск, временно не будет курсировать в определенные даты. Из Днепра он не будет отправляться 22, 23, 24, 29 и 30 сентября, а также 1, 6, 7, 8, 13, 14 и 15 октября. В обратном направлении из Ивано-Франковска ограничения будут действовать соответственно в последующие дни после каждой из указанных дат.

"Укрзализныця" заранее просит пассажиров учитывать эти изменения и новый график движения поездов из Днепра во время планирования своих путешествий во избежание недоразумений и неудобств. В компании подчеркивают, что все работы производятся исключительно в интересах безопасности, ведь именно она является безоговорочным приоритетом для железнодорожников.

Представители компании выразили благодарность пассажирам за понимание и терпение в этот период. В то же время они призывали планировать поездки заранее, учитывая изменения в расписании.

