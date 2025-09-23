Хоча дефіцит овочів у Дніпропетровській області відчутний, браку хліба чи круп населення не зазнає.

У 2025/26 сезоні Дніпропетровська область стикається з дефіцитом овочів через зниження врожайності, повідомляє Politeka.

На прилавках регіону вже відчутне скорочення пропозиції свіжих овочів та фруктів, а аналітики очікують, що ситуація залишатиметься складною кілька місяців поспіль.

Цьогорічний аграрний рік виявився проблемним: тривалі морози, нестабільна погода та інші негативні чинники знизили обсяги збору. Через це постачання продукції до області та суміжних регіонів опинилося під ризиком. Весняні та літні аномалії позначилися на більшості культур, а фермери зазнали збитків замість очікуваного прибутку. Звичне сезонне здешевлення практично не відбулося, а обсяги товару обмежені, тож запаси на зиму можуть бути меншими за стандартні.

Через це підвищення вартості свіжих овочів стає фактом. Економіст Едуард Каражия пояснює, що імпортні поставки можуть частково стабілізувати ринок. Якщо іноземні овочі не надходитимуть, внутрішні продукти подорожчають через низьку конкуренцію. Додаткові поставки з-за кордону дозволяють пом’якшити дефіцит та зменшити тиск на місцевих виробників.

Хоча дефіцит овочів у Дніпропетровській області відчутний, браку хліба чи круп населення не зазнає. Виробництво зернових перевищує внутрішню потребу, що гарантує продовольчу безпеку. Водночас експортна структура створює певні труднощі: основна частина доходів залишається у трейдерів та логістичних компаній, тоді як фермери отримують лише невелику частку прибутку, що ускладнює ситуацію для виробників.

Джерело: 112.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.