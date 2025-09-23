Хотя дефицит овощей в Днепропетровской области ощутим, недостаток хлеба или круп населения не испытывает.

В 2025/26 сезоне Днепропетровская область сталкивается с дефицитом овощей из-за снижения урожайности, сообщает Politeka.

На прилавках региона уже заметно сокращение предложения свежих овощей и фруктов, а аналитики ожидают, что ситуация будет оставаться сложной несколько месяцев подряд.

Нынешний аграрный год оказался проблемным: длительные морозы, нестабильная погода и другие отрицательные факторы снизили объем сбора. Из-за этого поставки продукции в область и сопредельные регионы оказались под риском. Весенние и летние аномалии сказались на большинстве культур, а фермеры понесли убытки вместо ожидаемой прибыли. Привычное сезонное удешевление практически не произошло, а объемы товара ограничены, поэтому запасы на зиму могут быть меньше стандартных.

Поэтому повышение стоимости свежих овощей становится фактом. Экономист Эдуард Каражия объясняет, что импортные поставки могут частично стабилизировать рынок. Если иностранные овощи не будут поступать, внутренние продукты подорожают из-за низкой конкуренции. Дополнительные поставки из-за границы позволяют смягчить дефицит и снизить давление на местных производителей.

Хотя дефицит овощей в Днепропетровской области ощутим, недостаток хлеба или круп населения не испытывает. Производство зерновых превышает внутреннюю потребность, что гарантирует продовольственную безопасность. В то же время, экспортная структура создает определенные трудности: основная часть доходов остается у трейдеров и логистических компаний, тогда как фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, что усложняет ситуацию для производителей.

