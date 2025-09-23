Прогноз погоди на тиждень у Харкові передбачає мінливу температуру від +16°C вдень до +1°C вночі.

Прогноз погоди на тиждень у Харкові обіцяє різкі коливання температури та помірні вітри з 24 по 30 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

За цей період спостерігатиметься суттєва різниця між денними і нічними показниками, а опади очікуються лише у деякі дні.

Середа, 24 вересня, буде відносно теплою: вдень температурні показники піднімуться до +23°C, а вночі опуститься до +11°C. Подих повітря змінить напрямок на північний зі швидкістю поривів до 10 м/с. Наступного дня, четвер, 25 числа, вдень стовпчики термометрів покажуть +15°C, нічна температура +6°C.

У п’ятницю, 26-го, денна стовпчики термометра опустяться до +14°C, нічна — до +3°C, подих повітря північний, пориви до 6 м/с, опадів не передбачається. Субота, 27 числа, принесе вдень +16°C і +1°C вночі, північно-східний напрямок вітру із силою 7 м/с. У неділю, 28 числа, прогріється до +14°C вдень і +7°C у нічний час, можливий невеликий дощ 1,2 мм.

Понеділок, 29 вересня, буде прохолодним: +14°C вдень, +4°C вночі, вітер південно-західний із силою поривів до 14 м/с. У вівторок, 30 вересня, денна температурні показники піднімуться до +15°C, нічна — до +2°C, опади 13,5 мм очікуються у вигляді дощу, що стане найбільш інтенсивними за тиждень.

Отже, прогноз погоди на тиждень у Харкові передбачає мінливу температуру від +16°C вдень до +1°C вночі, переважно північні та південно-східні вітри із різною силою, а опади очікуються лише у середньому та пізньому періоді тижня. Мешканцям рекомендується враховувати перепади температур і можливі дощі при плануванні активностей на відкритому повітрі.

