Прогноз погоды на неделю в Харькове предполагает переменную температуру от +16°C днем ​​до +1°C ночью.

Прогноз погоды на неделю в Харькове обещает резкие колебания температуры и ветры с 24 по 30 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

За этот период будет наблюдаться разница между дневными и ночными показателями, а осадки ожидаются лишь в некоторые дни.

Среда, 24 сентября, будет относительно теплой: днем ​​температурные показатели поднимутся до +23°C, а ночью опустятся до +11°C. Дыхание воздуха сменит направление на северное со скоростью порывов до 10 м/с. На следующий день, четверг, 25 числа, днем ​​столбики термометров покажут +15°C, ночная температура +6°C.

В пятницу, 26-го, дневные столбики термометра опустятся до +14°C, ночная — до +3°C, дыхание воздуха северное, порывы до 6 м/с, осадков не предвидится. Суббота, 27 числа, принесет днем ​​+16 и +1°C ночью, северо-восточное направление ветра с силой 7 м/с. В воскресенье, 28 числа, прогреется до +14°C днем ​​и +7°C в ночное время, возможен небольшой дождь 1,2 мм.

Понедельник, 29 сентября, будет прохладно: +14°C днем, +4°C ночью, ветер юго-западный с силой порывов до 14 м/с. Во вторник, 30 сентября, дневные температурные показатели поднимутся до +15°C, ночная — до +2°C, осадки 13,5 мм ожидаются в виде дождя, который станет наиболее интенсивным через неделю.

Итак, прогноз погоды на неделю в Харькове предполагает переменную температуру от +16°C днем ​​до +1°C ночью, преимущественно северные и юго-восточные ветры с разной силой, а осадки ожидаются лишь в среднем и позднем периоде недели. Жителям рекомендуется учитывать перепады температур и возможные дожди при планировании активностей на открытом воздухе.

