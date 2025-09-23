Дефіцит продуктів у Харківській області найбільш помітний на ринку олії та супутніх категоріях.

Дефіцит продуктів у Харківській області відчувається через проблеми з вирощуванням соняшнику на південних регіонах, повідомляє Politeka.

Найбільш зазнала страждань Херсонщина, де посуха 2025 року змусила фермерів частково знищувати посіви. Після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим, а відсутність опадів лише посилила кризу. На правобережних землях тривалий час не було достатньо вологи, через що частину плантацій довелося переорювати або викорчовувати. Перші врожаї виявилися критично низькими — 0,2–0,3 т/га. Додаткові втрати принесли весняні заморозки, шквали, буревії та нашестя сарани.

Загалом продовольча ситуація країни залишається відносно стабільною. У степових зонах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини умови для рослин були сприятливішими, що дає підстави очікувати загальний збір у межах 13,5–14 млн тонн. Водночас регіональні ринки відчувають скорочення обсягів переробки: деякі підприємства переключилися на сою та ріпак, а запаси насіння зменшилися, що призвело до дефіциту олії та вплинуло на споживачів.

Улітку 2025 року роздрібна ціна літра олії досягла 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні склав 100,4. У мережах АТБ та Сільпо ціни коливалися: у першій пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, у другій — 96,99 грн.

Дефіцит продуктів у Харківській області найбільш помітний на ринку олії та супутніх категоріях. Підвищення цін змушує покупців уважніше підходити до формування кошиків та шукати більш вигідні пропозиції.

у Харкові також можна отримати безкоштовні продукти.

