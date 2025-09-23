Дефицит продуктов в Харьковской области наиболее заметен на рынке растительного масла и сопутствующих категориях.

Дефицит продуктов в Харьковской области ощущается из-за проблем с выращиванием подсолнечника в южных регионах, сообщает Politeka.

Наиболее испытала страдания Херсонщина, где засуха в 2025 году заставила фермеров частично уничтожать посевы. После разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным, а отсутствие осадков только усугубило кризис. На правобережных землях долгое время не было достаточно влаги, из-за чего часть плантаций пришлось перепахивать или выкорчевывать. Первые урожаи оказались критически низкими – 0,2–0,3 т/га. Дополнительные потери принесли весенние заморозки, шквалы, ураганы и нашествие саранчи.

В целом, продовольственная ситуация страны остается относительно стабильной. В степных зонах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины условия для растений были более благоприятными, что позволяет ожидать общий сбор в пределах 13,5–14 млн тонн. В то же время, региональные рынки ощущают сокращение объемов переработки: некоторые предприятия переключились на сою и рапс, а запасы семян уменьшились, что привело к дефициту масла и повлияло на потребителей.

Летом 2025 розничная цена литра масла достигла 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4. В сетях АТБ и Сильпо цены колебались: в первой бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, во второй – 96,99 грн.

Дефицит продуктов в Харьковской области наиболее заметен на рынке растительного масла и сопутствующих категориях. Повышение цен заставляет покупателей внимательнее подходить к формированию корзин и искать более выгодные предложения.

