Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові стають для багатьох місцевих жителів важливою підтримкою.

Жителі Харківа можуть отримати безкоштовні продукти, зокрема й для пенсіонерів, завдяки роботі волонтерів та гуманітарних партнерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті громадської організації "Їжа харківʼянам", програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові охоплює доставку продовольства, води та необхідних засобів за адресами тих, хто опинився у скрутному становищі.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області розподіляються через три основні центри фасування, де волонтери приймають гуманітарну допомогу, фасують її та організовують доставку по районах.

Кожна заявка перевіряється телефоном, потім обробляється системою логістики і передається кур’єру. Після цього кур’єр доставляє набір, за можливості роблячи фото, щоб зробити цей процес максимально прозорим.

Логістична система дозволяє ефективно розвозити допомогу з полтавського розподільного центру на опорні пункти Харкова, а далі адресно по всьому місту.

Волонтерська команда налічує понад 200 осіб і щодня збільшується. Завдяки цьому їжа стає доступнішою навіть для тих, хто тимчасово не може покинути домівку або опинився у дуже скрутному фінансовому становищі.

Пакети містять продовольчі товари, дитяче харчування, питну воду, медикаменти, засоби гігієни та інші необхідні речі. Це дозволяє людям отримати не лише базу, а й відчути підтримку у складний час.

Всі деталі щодо надання даної гуманітарної допомоги дивіться на офіційному сайті громадської організації. Там же є можливість стати донором чи волонтером.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право