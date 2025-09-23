Мешканців Львівської області плпередили про тимчасові труднощі з газопостачанням через введення графіка відключення газу з 24 до 26 вересня.

Графік відключення газу з 24 до 26 вересня у Львівській області вже оприлюднили в місцевій філії компанії, яка відповідає за постачання, і людям варто заздалегідь підготуватися до змін, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі місцевих "Газмереж", графік відключення газу з 24 до 26 вересня у Львівській області торкнеться ряду населених пунктів, тож найближчі дні можуть стати випробуванням для тих, хто щодня залежить від стабільної подачі блакитного палива.

У Червоноградському районі без газопостачання залишаться понад 11 тисяч абонентів. Обмеження тимчасово діятимуть у Сокалі, Жвирці, Завишені, Поторицях, Забужжі, Конотопах, Опільську, Бояничах, Гатківці, Хороброві, Ниновичах, Савчині, Гуті, Варяжі, Лубнівці, Русині та Лешкові.

Як зазначають у компанії, це пов’язано з проведенням робіт на обладнанні. Роботи триватимуть з 09:00 24.09 до 16:00 26.09.

Окрім цього, 25.09 з 09:00 до 17:00 проходитимуть роботи на Бродівській дільниці Золочівського управління експлуатації газових мереж. Тут йтиметься про аварійно-ремонтні роботи, через які подача блакитного палива буде тимчасово зупинена для понад 700 сімей.

Обмеження торкнеться кількох вулиць у місті Броди, серед них Полковника Мариняка, Домбровського, Костюшка, Зеленої, Й. Рота та Волонтерської.

У компанії визнають, що такі відключення завжди створюють дискомфорт, проте без цього неможливо забезпечити стабільну і безпечну роботу системи.

Саме тому фахівці радять мешканцям враховувати графік відключення газу з 24 до 26 вересня у Львівській області при плануванні свого побуту.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право