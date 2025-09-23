Жителей Львовской области предупредили о временных трудностях с газоснабжением из-за введения графика отключения газа с 24 по 26 сентября.

График отключения газа с 24 по 26 сентября во Львовской области уже обнародовали в местном филиале компании, отвечающей за поставки, и людям следует заранее подготовиться к изменениям, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале местных "Газсетей", график отключения газа с 24 по 26 сентября во Львовской области коснется ряда населенных пунктов, так что ближайшие дни могут стать испытанием для тех, кто ежедневно зависит от стабильной подачи голубого топлива.

В Червоноградском районе без газоснабжения останутся более 11 тысяч абонентов. Ограничения будут временно действовать в Сокале, Жвирке, Завышенно, Поторицах, Забужье, Конотопах, Опольске, Бояничах, Гатковке, Храброве, Ниновичах, Савчине, Гуте, Варяже, Лубновке, Русине и Лешкове.

Это связано с проведением работ на оборудовании. Работы будут продолжаться с 09:00 24.09 до 16:00 26.09.

Кроме того, 25.09 с 09:00 до 17:00 будут проходить работы на Бродовском участке Золочевского управления эксплуатации газовых сетей. Здесь речь пойдет об аварийно-ремонтных работах, из-за которых подача голубого топлива будет временно остановлена ​​для более 700 семей.

Ограничение коснется нескольких улиц в городе Броды, в том числе Полковника Мариняка, Домбровского, Костюшко, Зеленой, Й. Рота и Волонтерской.

В компании признают, что такие отключения всегда создают дискомфорт, но без этого невозможно обеспечить стабильную и безопасную работу системы.

Именно поэтому специалисты советуют жителям учитывать график отключения газа с 24 по 26 сентября во Львовской области при планировании своего быта.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право