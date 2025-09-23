В умовах війни багатьом людям, які опинилися в Київській області, доводиться шукати безкоштовне житло для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надється в рамках державних та волонтерських ініціатив, повідомляє Politeka.

Як проінформувала пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, знайти безкоштовне житло для ВПО у Київські йобласті можуть допомогти як звичайні громадяни, так і комунальні чи державні заклади.

Крім того, існують спеціальні онлайн-платформи, де зібрана актуальна інформація про наявність доступних приміщень, кількість вільних місць та контакти для швидкого зв’язку.

Одним із ключових ресурсів є сервіс «Прихисток». Він працює за простим принципом. Переселенцю потрібно зайти на сайт, натиснути пошук, обрати регіон і ввести кількість членів сім’ї.

Далі система покаже список доступних варіантів безкоштовного житла для ВПО, зокрема й у Київській області. Можна одразу ознайомитись із умовами і зв’язатися з власниками, щоб домовитися про заселення.

Для тих, хто шукає допомогу від волонтерів, діє ще один сервіс під назвою «Допомагай». Там також можна знайти пропозиції від людей, які готові прийняти внутрішньо переміщених осіб у себе вдома.

Важливу роль відіграє і місцева влада. Обласні адміністрації та органи самоврядування мають повноваження надавати переселенцям соціальний дах над головою.

Це так звані місця компактного поселення, де внутрішньо переміщені особи можуть проживати без оплати. Для цього необхідно повідомити про бажання оселитися у таких умовах. Зробити це можна під час евакуації, звернувшись у гуманітарний штаб одразу після прибуття або зателефонувавши на гарячу лінію органів місцевої влади.

