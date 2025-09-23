В условиях войны многим людям, оказавшимся в Киевской области, приходится искать бесплатное жилье для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области надеется в рамках государственных и волонтерских инициатив, сообщает Politeka.

Как проинформировала пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области могут помочь как обычные граждане, так и коммунальные или государственные учреждения.

Кроме того, существуют специальные онлайн-платформы, где собрана актуальная информация о наличии доступных помещений, количестве свободных мест и контактах для быстрой связи.

Одним из ключевых ресурсов является сервис «Прихисток». Он работает по простому принципу. Переселенцу нужно зайти на сайт, нажать на поиск, выбрать регион и ввести количество членов семьи.

Далее система покажет список доступных вариантов бесплатного жилья для ВПЛ, в том числе и в Киевской области. Можно сразу ознакомиться с условиями и связаться с владельцами, чтобы договориться о заселении.

Для тех, кто ищет помощь от волонтеров, действует еще один сервис под названием «Допомагай». Там можно найти предложения от людей, которые готовы принять внутренне перемещенных лиц у себя дома.

Важную роль играют и местные власти. Областные администрации и органы самоуправления имеют полномочия предоставлять переселенцам социальную крышу над головой.

Это так называемые места компактного поселения, где внутренне перемещенные могут проживать без оплаты. Для этого необходимо уведомить о желании поселиться в таких условиях. Сделать это можно во время эвакуации, обратившись в гуманитарный штаб сразу по прибытии или позвонив по горячей линии органов местной власти.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право