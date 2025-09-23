Представники Укрзалізниці вибачилися за тимчасові незручності, наголосивши, що новий графік руху поїздів з Києва носить лише тимчасовий характер.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів з Києва через масштабні роботи на залізничних коліях, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила "Укрзалізниця" в Телеграм-каналі.

"Укрзалізниця" повідомила пасажирів про тимчасові зміни та впровадження нового графіку руху поїздів з Києва, які пов’язані з проведенням планових ремонтно-колійних робіт. Залізничники пояснили, що у міжсезоння традиційно виконуються такі роботи для того, щоб забезпечити безпеку руху та створити максимально комфортні умови для подорожей.

Починаючи з 28 вересня на окремих ділянках проходитимуть ремонтні роботи колії та суміжної інфраструктури. У зв’язку з цим частина поїздів тимчасово змінить маршрути або розклад руху. Пасажирам рекомендовано враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок.

Новий графік руху поїздів з Києва діятиме з 28 вересня 2025 року до 15 жовтня 2025 року буде обмежено маршрут деяких поїздів. Поїзд № 233/234 сполученням Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта і це триватиме до 13 жовтня. Аналогічно поїзд № 143/144 сполученням Суми – Рахів тимчасово прямуватиме лише до станції Ворохта до 15 жовтня.

Окремо зазначено, що експрес № 233/234 Київ – Ворохта у певні дати взагалі не курсуватиме. Із Києва він не відправлятиметься 29 вересня, 1, 7, 13 та 15 жовтня. У зворотному напрямку з Ворохти цей поїзд не курсуватиме 2, 8, 14 та 16 жовтня.

У період з 28 вересня до 12 жовтня кілька експресів, які зазвичай прямують далі, курсуватимуть лише до станції Ворохта. Це стосується поїздів № 57/58 Київ – Ясіня та № 55/56 Київ – Рахів.

Експрес № 751/752 не курсуватиме у низку визначених дат. Його рух буде скасовано 23, 24 та 25, а також 30 вересня. У жовтні поїзд не відправлятиметься 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 та 16 числа.

Представники Укрзалізниці вибачилися за тимчасові незручності, наголосивши, що проведення таких ремонтних робіт є обов’язковою частиною роботи залізниці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: кому виплачуватимуть понад 700 гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: хто залишиться без допомоги на оплату комуналки.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів в Київській області: в ПФУ розкрили, яку суму нарахують.