Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже викликає обурення та активні дискусії серед громади.

Підвищення тарифів на воду у Харківській області передбачає, що з 1 січня 2026 року плата за централізоване водопостачання та водовідведення зросте на 13,2%, повідомляє Politeka.

Місцева влада пояснює це необхідністю модернізації очисних споруд та постійним збільшенням витрат підприємства, проте громадяни вважають нові тарифи завищеними, а якість послуг – незадовільною.

Останнє підвищення відбулося 1 січня 2025 року. Тоді кубометр водопостачання коштував 49,40 грн, водовідведення – 83,10, що разом давало 132,50 за кубометр та 27,04 щомісячної абонплати. З 1 січня 2026 року тариф збільшиться на 17,49 грн і складатиме 149,99 грн за кубометр. Директор «Водоканалу» Микола Дубина повідомив, що на ремонт та оновлення обладнання знадобиться близько 400 млн грн, а реалізація проєкту буде поетапною з залученням інвесторів.

Місцеві жителі активно обговорюють ситуацію у коментарях під повідомленням міської ради. Багато людей зазначають, що попередні тарифи вже не відповідали якості води, а нинішнє підвищення суттєво вплине на сімейні бюджети. Громада закликає провести незалежну перевірку стану водопостачання та обґрунтованості тарифів. Дискусія загострюється, оскільки для багатьох жителів Берестина вода – це не лише економічне питання, а й щоденна безпека та комфорт.

Міська влада наголошує на необхідності інвестицій та модернізації, але для мешканців основним залишається реальний рівень послуг і доступність води. Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже викликає обурення та активні дискусії серед громади, оскільки баланс між ціною та якістю поки що сприймається як несправедливий.

Джерело: Берестин Інфо

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.