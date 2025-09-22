Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже вызывает возмущение и активные дискуссии среди общины.

Повышение тарифов на воду в Харьковской области предполагает, что с 1 января 2026 года плата за централизованное водоснабжение и водоотвод вырастет на 13,2%, сообщает Politeka.

Местные власти объясняют это необходимостью модернизации очистных сооружений и постоянным увеличением затрат предприятия, однако граждане считают новые тарифы завышенными, а качество услуг – неудовлетворительным.

Последнее повышение произошло 1 января 2025 года. Тогда кубометр водоснабжения стоил 49,40 грн, водоотвод – 83,10, что вместе давало 132,50 за кубометр и 27,04 ежемесячной абонплаты. С 1 января 2026 года тариф увеличится на 17,49 грн. и будет составлять 149,99 грн. за кубометр. Директор «Водоканала» Николай Дубина сообщил, что на ремонт и обновление оборудования потребуется около 400 млн. грн., а реализация проекта будет поэтапной с привлечением инвесторов.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в комментариях под сообщением городского совета. Многие отмечают, что предыдущие тарифы уже не соответствовали качеству воды, а нынешнее повышение существенно повлияет на семейные бюджеты. Общество призывает провести независимую проверку состояния водоснабжения и обоснованности тарифов. Дискуссия обостряется, поскольку для многих жителей Берестина вода – это не только экономический вопрос, но и ежедневная безопасность и комфорт.

Городские власти подчеркивают необходимость инвестиций и модернизации, но для жителей основным остается реальный уровень услуг и доступность воды. Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже вызывает возмущение и активные дискуссии среди общества, поскольку баланс между ценой и качеством пока воспринимается как несправедливый.

Источник: Берестин Инфо

