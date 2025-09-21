Дотримання графіка відключень світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Дніпропетровській області допоможе уникнути непередбачуваних незручностей.

Опубліковано графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Оприлюднили його на сторінці ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" в Телеграм.

Планові роботи заплановані у містах Дніпро, Жовті Води, Вільногірськ та районних населених пунктах.

У Дніпрі 22 вересня від 08:00 до 18:00 відключення торкнеться вул. Архітектора Заболотного, Василя Сліпака, Енергетична, Корейська, Осипа Бодянського, Шинна, пр-т Богдана Хмельницького, Квартальна, Перемоги; з 10:00 до 16:00 – вул. Будівельників, з 10:00 до 18:00 – вул. Дениса Котенка.

23-го – шосе Запорізьке, вул. Інженерна, Квартальна, Мирослава Скорика, Робоча, вул. Незалежності, пр-т Олександра Поля, Данила Нечая.

24-го – велика кількість вулиць, серед яких Вроцлавська, Екскаваторна, Звенигородська, Козака Мамая, Моршинська, Пасічна, Подільська, Пресова, Старобєльська, Тракторна, Уманська, Федора Панка.

25-го – пр-т Богдана Хмельницького, вул. Солідарна.

У Жовтих Водах 22-24 вересня відключення відбудеться на вул. Авангардна, Волонтерська, Героїв України, Івана Богуна, площа Ялинкова, пров. Відважних, бульвар Свободи, пров. Старицького, вул. Рудна, вул. Шахтарської Слави, пров. Рудничний, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Козацької Слави.

У Вільногірську 23-25 числа роботи заплановані на вул. Віктора Варена, Захисників України, Центральна, Юрія Устенка, бульвар Миру, Молодіжна, Промислова, Садова.

У Кам’янському районі 22 числа – с. Дніпровське, вул. Набережна, Центральна, Чумацька. У Криворізькому районі 22-25 вересня – м. Кривий Ріг та села Красівське, Надія, Радушне, Надеждівка.

Дотримання графіка відключень світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Дніпропетровській області допоможе уникнути непередбачуваних незручностей та забезпечить безпечне проведення робіт.

