Опубликован график отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Обнародовали его на странице ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" в Телеграмм.

Плановые работы запланированы в городах Днепр, Желтые Воды, Вольногорске и районных населенных пунктах.

В Днепре 22 сентября с 08:00 до 18:00 отключение коснется ул. Архитектора Заболотного, Василия Слипака, Энергетическая, Корейская, Осипа Бодянского, Шинна, пр-т Богдана Хмельницкого, Квартальная, Победы; с 10:00 до 16:00 – ул. Строителей, с 10:00 до 18:00 – ул. Дениса Котенко.

23-го – шоссе Запорожское, ул. Инженерная, Квартальная, Мирослава Скорика, Рабочая, ул. Независимости, пр-т Александра Поля, Даниила Нечая.

24-го – большое количество улиц, среди которых Вроцлавская, Экскаваторная, Звенигородская, Казака Мамая, Моршинская, Пасечная, Подольская, Пресовая, Старобельская, Тракторная, Уманская, Федора Панка.

25-го – пр-т Богдана Хмельницкого, ул. Солидарно.

В Желтых Водах 22-24 сентября отключение состоится по ул. Авангардная, Волонтерская, Героев Украины, Ивана Богуна, площадь Елочная, пер. Отважных, бульвар Свободы, пер. Старицкого, ул. Рудная, ул. Шахтерской Славы, пер. Рудничный, ул. Героев Чернобыля, ул. Казачьей Славы.

В Вольногорске 23-25 ​​числа работы запланированы на ул. Виктора Варена, Защитников Украины, Центральная, Юрия Устенко, бульвар Мира, Молодежная, Промышленная, Садовая.

В Каменском районе 22 числа – с. Днепровское, ул. Набережная, Центральная, Млецкая. В Криворожском районе 22-25 сентября – Кривой Рог и села Красовское, Надежда, Радушное, Надеждовка.

Соблюдение графика отключений света на неделю с 22 по 28 сентября в Днепропетровской области поможет избежать непредвиденных неудобств и обеспечит безопасное проведение работ.

