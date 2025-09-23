Через це дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах стає все більш імовірним.

Дефіцит продуктів у Сумській області може стати відчутним уже найближчим часом, що неминуче позначиться на вартості харчів у магазинах та на ринках, повідомляє Politeka.

Про це розповів очільник Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, коментуючи перспективи нового сезону.

За його прогнозами, у маркетинговому році 2025/26 українські аграрії зберуть приблизно 21 мільйон тонн пшениці. Проте лише 10,3 мільйона тонн придатні для харчових потреб. Найважливішим є зерно першого й другого класів, з якого виготовляють хліб та іншу випічку. Саме його очікують лише 1,7 мільйона тонн, а це значно менше від необхідного обсягу. Через це дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах стає все більш імовірним.

Додатковим ускладненням є зростання конкуренції між внутрішніми виробниками та експортерами. Підприємства намагаються отримати доступ до якісного зерна, якого бракує. При цьому чимало фермерів залишають врожай на складах роками, розраховуючи на підвищення цін у майбутньому. Такі дії лише підсилюють нестабільність і створюють додатковий тиск на ринок борошна й хліба.

Ситуація ускладнюється і щодо жита. У сезоні 2025/26 для забезпечення потреб населення доведеться ввезти близько 9 тисяч тонн цієї культури. Торік імпорт був суттєво меншим — лише 1,6 тисячі тонн. Це свідчить про наростання залежності країни від зовнішніх поставок.

Отже, обмежені запаси зерна високої якості, конкуренція між учасниками ринку та стратегія зберігання врожаю формують умови для здорожчання. Уже зараз дефіцит сировини перших класів задає основні тенденції і створює ризики для продовольчої безпеки держави.

Джерело: Elevatorist.com.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: деяким українцям можуть відмовити в пільзі та змінити розмір виплат.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати квартиру у 2025 році, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів в Харкові: як можна отримати грошові надбавки.