Дефицит продуктов в Сумской области может стать ощутимым уже в ближайшее время, что неизбежно скажется на стоимости продуктов питания в магазинах и рынках, сообщает Politeka.

Об этом рассказал глава Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, комментируя перспективы нового сезона.

По его прогнозам, в маркетинговом году 2025/26 украинские аграрии соберут около 21 миллиона тонн пшеницы. Однако всего 10,3 миллиона тонн пригодны для пищевых нужд. Важнейшим является зерно первого и второго классов, из которого производят хлеб и другую выпечку. Именно его ожидают лишь 1,7 миллиона тонн, а это значительно меньше необходимого объема. Поэтому дефицит продуктов в Сумской области и других регионах становится все более вероятным.

Дополнительным усложнением является рост конкуренции между внутренними производителями и экспортерами. Предприятия пытаются получить доступ к недостающему качественному зерну. При этом многие фермеры оставляют урожай на складах годами, рассчитывая на повышение цен в будущем. Такие действия только усиливают нестабильность и оказывают дополнительное давление на рынок муки и хлеба.

Ситуация усложняется и в отношении ржи. В сезоне 2025/26 для обеспечения нужд населения придется ввезти около 9 тысяч тонн этой культуры. В прошлом году импорт был существенно меньше — всего 1,6 тысяч тонн. Это свидетельствует о нарастающей зависимости страны от внешних поставок.

Следовательно, ограниченные запасы зерна высокого качества, конкуренция между участниками рынка и стратегия хранения урожая формируют условия для удорожания. Уже сейчас дефицит сырья первых классов задает основные тенденции и создает риск для продовольственной безопасности государства.

