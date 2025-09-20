Щоб отримати сертифікат на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, потрібно пройти онлайн-реєстрацію.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються в межах програми благодійного фонду «Крок з Надією», що реалізується спільно з міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

За даними офіційної Фейсбук-сторінки фонду, літні люди отримують ваучери номіналом 440 гривень, які можна використати у супермаркетах мережі АТБ.

Формат сертифікатів дозволяє самостійно обирати товари, враховуючи особисті вподобання та харчові потреби, що робить допомогу зручною та максимально практичною для кожного пенсіонера.

Програму підтримують Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережа АТБ, що забезпечує адресне надання допомоги. Такий підхід гарантує, що підтримка дійде до тих людей, які потребують її найбільше, та дозволяє ефективно розподілити ресурси.

Щоб отримати сертифікат на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, потрібно пройти онлайн-реєстрацію через Telegram-чат-бот. Процедура займає кілька хвилин: слід відкрити посилання та виконати запропоновані інструкції. Це дозволяє швидко подати заявку без складної бюрократії та очікувань.

У разі потреби консультації надає гаряча лінія, яка працює з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Контактний номер вказано на офіційній сторінці фонду. Ініціатива «Крок з Надією» демонструє, що об’єднання ресурсів та зусиль дає змогу створювати ефективні механізми підтримки вразливих категорій населення і реально допомагати пенсіонерам у повсякденних потребах.

Програма спрямована на те, щоб пенсіонери відчували підтримку та мали змогу забезпечити себе необхідними продуктами без зайвих труднощів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право