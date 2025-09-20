Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области, необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в рамках реализуемой совместно с международными партнерами программы благотворительного фонда «Крок з Надією», сообщает Politeka.

По данным официальной Facebook-страницы фонда, пожилые люди получают ваучеры номиналом 440 гривен, которые можно использовать в супермаркетах сети АТБ.

Формат сертификатов позволяет самостоятельно выбирать товары, учитывая личные предпочтения и потребности, что делает помощь удобной и максимально практичной для каждого пенсионера.

Программу поддерживают Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сеть АТБ, обеспечивающая адресную помощь. Такой подход гарантирует, что поддержка дойдет до тех людей, которые нуждаются в ней больше всего, и позволяет эффективно распределить ресурсы.

Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области, необходимо пройти онлайн-регистрацию через Telegram-чат-бот. Процедура занимает несколько минут: следует открыть ссылку и выполнить предложенные инструкции. Это позволяет быстро подать заявку без сложной бюрократии и ожиданий.

В случае необходимости консультации предоставляет горячая линия, которая работает с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Контактный номер указан на официальной странице фонда. Инициатива «Крок з Надією» демонстрирует, что объединение ресурсов и усилий позволяет создавать эффективные механизмы поддержки уязвимых категорий населения и реально помогать пенсионерам в повседневных нуждах.

Программа направлена ​​на то, чтобы пенсионеры чувствовали поддержку и имели возможность обеспечить себя необходимыми продуктами без лишних трудностей.

