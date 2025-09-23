Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 24 по 25 вересня в Дніпропетровській області.

Графік відключення світла з 24 по 25 серпня в Дніпропетровській області застосовуватиметься в окремих населених пунктах внаслідок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Дніпропетровській області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 24 вересня 2025 року. Час: з 07:30 до 18:00.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Вільногірськ за адресами:

бульвар Миру: 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11;

Молодіжна: 8, 44, 46;

Промислова: 24;

Центральна: 65, 67, 67А, 67Б, 69А, 71А, 73, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 81.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 08:00 до 18:00 також у місті Жовті Води на вулицях:

Героїв Чорнобиля: 43, 47, 47А, 47Б;

Козацької Слави: 18, 31.

25 числа, з 08:00 до 18:00 години без світла залишаться у місті Вільногірськ на вул.:

Захисників України: 20, 22;

Садова: 15, 17, 17А, 19, 19А, 34;

Центральна: 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А.

Обмеження також варто очікувати з 08:00 до 18:00 жителям села Радушне, що проживають за такими адресами: Заводська: 1, 1А, 2-5, 7-10, 12, 13.

Також вимкнення з 10:00 до 18:00 стосуються міста Надеждівка на вулицях:

Садова: 23, 24;

Шкільна: 1-5, 8-10, 14;

пров. Садовий: 12-18 (парні), 19-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

