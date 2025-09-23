Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 24 по 25 сентября в Днепропетровской области.

График отключения света с 24 по 25 августа в Днепропетровской области будет применяться в отдельных населенных пунктах в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 22 по 23 сентября в Днепропетровской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 24 сентября 2025 года. Время: с 07:30 до 18:00.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут в населенном пункте Вильногирськ по адресам:

бульвар Миру: 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11;

Молодижна: 8, 44, 46;

Промыслова: 24;

Центральная: 65, 67, 67А, 67Б, 69А, 71А, 73, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 81.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут также с 08:00 до 18:00 в городе Жовти Воды на улицах:

Героев Чернобыля: 43, 47, 47А, 47Б;

Казацкой Славы: 18, 31.

25 числа, с 08:00 до 18:00 без света останутся в городе Вольногорск на ул.:

Захысныкив Украины: 20, 22;

Садовая: 15, 17, 17А, 19, 19А, 34;

Центральная: 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А.

Ограничения также следует ожидать с 08:00 до 18:00 жителям села Радушное, проживающим по следующим адресам: Заводская: 1, 1А, 2-5, 7-10, 12, 13.

Также отключения с 10:00 до 18:00 касаются города Надеждивка на улицах:

Садовая: 23, 24;

Шкильна: 1–5, 8–10, 14;

пров. Садовый: 12-18 (парные), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

